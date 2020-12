Bari, circolo aperto con gente senza mascherine che programmava cene sociali: multe

Ieri sera la Polizia Locale di Bari è intervenuta in un circolo ricreativo in zona Carrassi, aperto nonostante i divieti del dpcm. All'interno del locale c'erano diverse persone, 3 hanno ricevuto contestazioni anche perché non indossavano la mascherina. Nel circolo c'erano perfino avvisi di cene sociali riservate, in totale spregio della situazione pandemica in corso. I controlli proseguono incessantemente.