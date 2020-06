Policlinico Bari, centro prelievi aperto di domenica: 38 i pazienti prenotati

BARI - Il Centro prelievi del Policlinico di Bari fa gli straordinari per recuperare le prestazioni rinviate durante l’emergenza Covid19. Sono 38 i pazienti che si sono prenotati oggi per le analisi. L’ambulatorio - si accede su prenotazione telefonica tramite Cup anche per i codici urgenti - è aperto 7 giorni su 7 dalle 7.30 alle 13.30. Così il Policlinico risponde al bisogno quotidiano e ordinario di sanità: l’azienda ha messo a punto un piano di recupero delle prestazioni arretrate reparto per reparto. Entro la prima settimana di luglio saranno smaltiti gli esami in attesa nel Centro unico prelievi.