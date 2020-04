Bari, Domenica delle Palme al tempo del Covid: cattedrale vuota e città deserta

BARI - Una domenica delle Palme diversa quella vissuta quest'anno: colpa dell'emergenza Coronavirus che dilaga in tutta Italia. A Bari è deserta, come mostrano le immagini, complice il tempo grigio la città sembra in stand by. La messa domenicale in cattedrale è priva di fedeli, tutti a casa a seguire le celebrazioni in streaming. Pranzi allargati e in compagnia completamente rinviati. Ognuno deve restare a casa.