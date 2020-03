Emergenza Coronavirus, allestite al Miulli di Acquaviva le tende per il pre triage

BARI - Anche all'ospedale Miulli di Acquaviva sono in corso le operazioni per l'allestimento della tendopoli per l'emergenza da Coronavirus. L'obiettivo del pre triage è quello di limitare il più possibile la diffusione del virus e di proteggere pazienti e operatori presenti nelle aree di emergenza-urgenza. Nelle tende saranno al lavoro operatori dei pronto soccorso, minuti di dispositivi individuali di protezione, per valutare tutti i casi con sintomatologia e pre-condizioni (provenienza dalle regioni del Nord segnalate) che, sulla base delle linee guida emanate dalla Regione Puglia, devono essere sottoposti a controllo e monitoraggio.