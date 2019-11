Il maltempo flagella Puglia e Basilicata: scuole chiuse, danni dal Barese al Salento. Acqua nelle case a Matera

Piogge e venti di burrasca stanno flagellando Puglia e Basilicata in queste ore. L'allerta arancione diramata dalla Protezione Civile sarà in vigore fino a questa sera, ma già solo stanotte e nella prima mattinata i danni sono stati ingenti. Scuole chiuse in tutto il Salento, dove neanche l'Università funziona, nei tre capoluoghi di Lecce, Brindisi e Taranto, e anche in alcuni comuni della provincia. Stessa decisione hanno preso i sindaci di alcuni comuni del Barese: Sammichele di Bari, Turi, Acquaviva, Gioia, Bitritto, Alberobello, Noci, Putignano, Conversano, Castellana, Adelfia, Locorotondo e Bisceglie che, visto l'aggravarsi delle condizioni meteo, hanno ritenuto opportuno, in via precauzionale, chiudere le scuole di ogni ordine e grado.

Proprio ad Adelfia (Ba), come si evince dalle foto, i danni sono stati pesanti e le luminarie della festa di San Trifone sono venute giù.

Stessa situazione grave in Basilicata, dove una tromba d'aria sta soffiando sul Materano: danni specialmente nel Metapontino, a Policoro e nelle zone limitrofe.

(foto e video Luca Turi)

AEREI DIROTTATI DA BARI A BRINDISI - A causa del maltempo due voli in arrivo a Bari da Milano sono stati dirottati in mattinata sullo scalo di Brindisi: si tratta di un volo Ryanair partito da Malpensa, e di un collegamento Alitalia decollato da Linate.

Anche in provincia di Bari il maltempo sta provocando danni. Nella notte il vento forte ha fatto crollare ad Adelfia le luminarie montate in occasione della festa per il patrono del paese, San Trifone.

Numerose le chiamate ricevute dai vigili del fuoco per allagamenti di box e garage ad Altamura, e per alberi divelti a Santeramo in Colle. La pioggia ha creato disagi alla circolazione anche sull'autostrada, nel tratto tra Trani e Giovinazzo, e sulle strade statali 231 e 96.

TARANTO, ALBERO CADE VICINO A UNA SCUOLA - Pioggia forte e vento a Taranto stanno provocando danni e disagi. Al quartiere Paolo VI è caduta per strada un’antenna per la telefonia. Alberi sradicati in diverse zone della città, uno dei quali è caduto nei pressi dell’ingresso dell’istituto comprensivo Viola-Battisti in via Acton. Tutti gli istituti scolastici sono chiusi per ordinanza sindacale.

Precipitazioni abbondanti anche in provincia. I livelli degli argini e dei canali sono al momento sotto controllo.

Le amministrazioni raccomandano l’utilizzo dell’auto solo in caso di estrema necessità, e di non attraversare i sottopassaggi.

In alcuni comuni, tra cui Ginosa, sono già in funzione le idrovore per smaltire la grande quantità d’acqua che si è accumulata. Interventi di messa in sicurezza anche sulle strade provinciali.