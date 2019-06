Turi, in garage aveva allestito officina meccanica abusiva: denunciato

La Guardia di Finanza di Putignano (Ba) ha scoperto nel centro abitato di Turi che in un garage di un'abitazione privata era stata allestita un'officina meccanica senza alcuna autorizzazione commerciale o amministrativa, senza alcuna documentazione contabile o fiscale.

I finanzieri avevano visto frequentemente alcune vetture con il vano motore aperto nei paraggi: i militari sono andati per un controllo e hanno scoperto l'esercizio abusivo, dotato perfino di ponte sollevatore idraulico per auto. Inoltre il meccanico aveva 1300 litri di gasolio agricolo di contrabbando, utilizzato illecitamente per riscaldamento domestico. Tutto è stato sequestrato e il meccanico denunciato.