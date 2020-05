L'handicap e i nostri luoghi comuni

Anche nel mondo della disabilità abbondano le frasi fatte.

Quante volte vi sarete sentiti ripetere: " Sei una persona speciale, ogni giorno dai l'esempio a tutti noi.

Ti verrebbe voglia di rispondere: " Grazie, sono stufo di essere speciale. Vorrei tanto, per una volta diventare normale!"

Oppure, l'ennesima castroneria:" i disabili sono angeli!"

Vi posso assicurare, che quando vogliono i disabili sanno essere molto cattivi e pungenti, giusto per usare un eufemismo.

Le persone con disabilità, non sempre, possono sopportarsi tra loro, e questo è anche comprensibile, perché ognuno si vede specchiato nell'altro, quello che dico è ancora più vero e lacerante per le persone con disabilità cognitiva e psichica.

Forse, invece di inseguire inezie, usate inconsciamente come lavacri lustral, per una coscienza che si arrampica troppo spesso sulla propria impotenza, faremmo meglio a guardare Ogni realtà e ogni persona negli occhi.

Certo convivere con la disabilità non è facile, ma se pensassimo alle persone con difficoltà, come persone con una propria normalità che non deve essere omologata per forza ai nostri schemi, i disabili diventerebbero anche per noi, semplicemente, Michele, Alessandra, Santo!

Con Le loro difficoltà, che non sovrastano la loro umanità né più né meno che tutti.

Ah, dimenticavo: non chiedete mai ad un disabile, quale sia il senso della vita. sarà troppo impegnato a viverla, per potervi rispondere.

La forza e la volontà di vivere non sono doni inconsci, come la fede, per chi crede, si conquistano giorno per giorno, con la caparbietà di chi non vuole mollare e di chi si aggrappa alle cose positive invece di arrendersi.

Non è coraggio o specialità, più semplicemente è spirito di conservazione.