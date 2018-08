Anziano vaga sui binari mentre sta arrivando il treno: salvato in extremis

Quando lo hanno visto vagare sui binari non hanno esitato un solo millesimo di secondo.

Eppure sopraggiungeva un treno ad alta velocità. Insomma una di quelle situazioni in cui solo professionisti seri e preparati riescono ad intervenire.

La professionalità non disgiunta dall’umanità ha permesso a due poliziotti del commissariato di Barletta di strappare dalla morte certa un ultra 80enne di Barletta che suo malgrado camminava sui binari in evidente stato confusionale.

Si sono vissuti momenti di terrore l’altro ieri intorno alle 18 sui binari all’altezza di quello che era fino a pochi mesi fa il passaggio a livello di via Milano.

Al commissariato sono giunte telefonate da parte di alcuni cittadini che segnalavano la presenza di un uomo sui binari. A quel punto i componenti della volante, giunti in via Milano, una volta in prossimità del lungo hanno letteralmente scavalcato la alta barriera posta a chiusura del passaggio a livello e si sono lanciati sui binari per salvare l’uomo.

Non è stato affatto facile poterlo fare anche in ragione del fatto che il treno era in procinto di transitare. Insomma tutto si è giocato sui millesimi di secondo. Ma i poliziotti sono abituati a questo e tanto altro quando si tratta di salvare la vita dei cittadini.