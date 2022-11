TARANTO - Due giorni di lavoro per l’assemblea generale straordinaria del Comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo (CIJM) Taranto 2026. Ieri a Taranto sono arrivati i delegati dei 26 Paesi del Mediterraneo che parteciperanno all’evento sportivo e oggi si è entrati nel vivo dei lavori.

Davide Tizzano, presidente dei Giochi ha l'importanza dell'assemblea voluta per «far partire la macchina organizzativa». «I giochi - ha detto - non sono solo sport ma anche l'immagine e l'organizzazione di una città. L'eredità che lasceranno i Giochi non saranno solo gli impianti realizzati ma una rete di professionalità del territorio»