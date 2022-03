Taranto, colpi di pistola contro bus Amat, è emergenza vandalismo

Ennesimo atto vandalico ieri sera ai danni di un bus dell'Amat, a Taranto. Intorno alle 21.30, infatti, alcuni sconosciuti hanno preso a bersaglio un bus nel quartiere Paolo VI, frantumando la vetrata anteriore con alcuni colpi di pistola a piombini, anche se tuttora sono in corso le indagini delle Forze dell'Ordine intervenute sul posto. Fortunatamente illeso il conducente ed i passeggeri. L'allarme è lanciato da Antonio Schiano, segretario aziendale Amat Uil Trasporti. Solo la scorsa settimana, infatti, altri tre bus impiegati nel servizio urbano sin dal primo pomeriggio, mentre transitavano nel Quartiere Tamburi sono stati coinvolti in episodi di vandalismo.

«Va da sé come questi danni incidano negativamente sulla regolarità dell'esercizio a causa delle corse saltate e per effetto della successiva indisponibilità dei mezzi coinvolti - si legge in una nota - A farne le spese sono anche e soprattutto i lavoratori impiegati sul territorio, ai quali si deve garantire la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa in piena sicurezza.

La Uiltrasporti Taranto esprime piena vicinanza ai lavoratori, impegnandosi, come già fatto finora, ad attivare, di concerto con l'Azienda e gli Enti preposti, tutte le misure utili alla risoluzione della problematica, fiduciosi che le misure che si metteranno in campo possano ricondurre alle più elementari condizioni di civiltà»