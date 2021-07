Migranti, «agenti in servizio in hotspot sono eroi»

Taranto - «Gli uomini in divisa che quotidianamente sono in prima linea in un contesto estremo e di grave pressione migratoria sono degli eroi, dei grandi servitori dello Stato». Lo ha detto il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni (Lega) parlando con i giornalisti dopo la sua visita all’hotspot di Taranto. «Stanno prestando servizio - ha aggiunto - ai limiti dell’impossibile, in condizioni estreme. Quindi, penso che fosse doveroso da parte di chi rappresenta lo Stato, da parte di chi rappresenta il Ministero dell’Interno con la delega alla Ps, venire in questo posto difficile, complicato, sul fronte dell’immigrazione per portare solidarietà, vicinanza, stima e riconoscimento da parte di 60 milioni di italiani a uomini e donne in divisa che sono qui in condizioni estreme a garantire la sicurezza di questo hotspot. Vorrei che questi uomini e donne in divisa - ha concluso il sottosegretario - fossero sul territorio a garantire la sicurezza dei cittadini e non in questo posto a 45 gradi. Questo è uno dei cinque hotspot imposti all’Italia dall’agenda Juncker col quale hanno voluto trasformare l’Italia nel centro d’accoglienza d’Europa e questo è inaccettabile, con dei numeri sul fronte dell’immigrazione che rappresentano un problema serio e grave. Quasi 28mila sbarchi nei primi sette mesi sono numeri importanti».