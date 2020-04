Taranto, l'Inno di Mameli eseguito a distanza dall'Orchestra della Magna Grecia

TARANTO - Il video dell’esecuzione dell’Inno di Mameli, suonato da remoto dai musicisti dell’Orchestra Magna Grecia diretti dal maestro Piero Romano, che hanno così raccolto l’invito del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, oggi è stato postato sul sito dell’Istituzione concertistica orchestrale (Ico) e sui canali social del Comune.

Ieri pomeriggio gli orchestrali hanno incontrato in videoconferenza il prefetto di Taranto, Demetrio Martino, l'assessore regionale all’Industria turistica e alla Cultura, Loredana Capone, e l’assessore comunale alla Cultura e allo Sport, Fabiano Marti. Il Comune si sta impegnando per individuare gli spazi nei quali ospitare le attività di spettacolo alla luce delle disposizioni governative. «Massimo sostegno - ha dichiarato l’assessore regionale Capone - all’intero comparto della cultura e attenzione rivolta ai soggetti più deboli: non ci sarà spettacolo che non rispetti e garantisca salute e sicurezza di pubblico e artisti; il nostro impegno è rivolto a queste garanzie che dovranno essere alla base della ripresa».

L’assessore ha rivolto, inoltre, l’invito ufficiale al direttore artistico dell’Ico, il maestro Piero Romano, «per entrare a far parte di un Comitato di esperti della Regione Puglia per progettare e condividere un programma sulla ripresa delle attività e individuare spazi culturali appropriati». Secondo il direttore artistico Romano, «l'emergenza ha fatto dell’Orchestra una squadra ancora più solida, trasformando i continui incontri social in un centro di operatività e proposizione di temi e idee, molte delle quali rivolte ai giovani, tanto che uno dei nostri impegni in questo momento è rivolto alla realizzazione nel centro della città di una Casa della cultura dell’Orchestra Magna Grecia».