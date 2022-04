A Bari c'è un bosco segreto con centinaia di varietà diverse di piante

BARI - A Bari c'è un bosco segreto che segreto deve rimanere. Il suo creatore si mostra in camera ma non vuole che il suo nome diventi pubblico. L'opera è di una bellezza inaspettata: all'interno ci sono centinaia di piante diverse e insetti di ogni tipo. Un ecosistema unico e irripetibile che vi mostriamo nella puntata di oggi di Storie a Mezzogiorno.

Il Signore del Bosco Segreto ha lavorato in solitaria, per più di dieci anni, per salvare un pezzetto di terra del suo quartiere nato come cantiere. Il palazzo viene costruito, il cantiere dismesso: la bonifica sarebbe troppo costosa e quel lembo di terra sarebbe rimasto abbandonato. Così il Signore del Bosco Segreto ha deciso di provare a posare su quel terreno qualche piantina, per “disincentivare il passaggio delle auto” ci dice.

Le piantine aumentano a vista d'occhio e nel quartiere si diffonde la voce e i cittadini cominciano a donare le loro piante quasi morte, di cui il Signore del Bosco Segreto si prende cura. Comincia a costruire, con materiali reperiti da quello e da altri cantieri dismessi, muretti a secco che riempie poi di terra. Il Bosco cresce, si evolve, si espande. Ora nel bosco ci sono centinaia di varietà diverse di piante, in primavera arrivano le api e l’ecosistema è compiuto.

Tocca a voi scoprire dove questa perla della natura è nascosta: basta uno sguardo attento per capirlo.

*Speciali a cura di Graziana Di Santo e Fabrizio Bellomo (ArtsMedia) per la Gazzetta del Mezzogiorno