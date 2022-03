Storie a Mezzogiorno: ecco dalla Murgia Pierino, il principe del Cardoncello

BARI - Iniziamo insieme a voi un viaggio tra le città di Puglia e Basilicata dove racconti, personaggi e curiosità sono sempre dietro l'angolo. Ecco a voi "Storie a Mezzogiorno", una docuserie speciale realizzata dalla Gazzetta del Mezzogiorno per raccontarvi tutti i personaggi più estrosi e curiosi che popolano il nostro territorio. Nella prima puntata vi presentiamo Pierino, "il principe del Cardoncello": una vera celebrità ad Altamura. Dalla Murgia ci porta alla scoperta dei prodotti del territorio.

Pierino Carlucci è una miniera di nozioni su erbe officinali e prodotti sani e autoctoni che la pietra carsica della Murgia offre agli abitanti della Puglia dalla notte dei tempi. Pierino ha una bottega in via Santa Teresa 3 ad Altamura dove vende i suoi prodotti unici e introvabili: tra le tante particolarità c'è la spaccapietra, un'erba che se messa in infusione, ha proprietà curative per i calcoli renali.

*Speciali a cura di Graziana Di Santo e Fabrizio Bellomo (ArtsMedia) per La Gazzetta del Mezzogiorno