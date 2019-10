Islanda, le sentinelle dell'aria del 32° stormo di Amendola

Continua nell’aeroporto militare di Keflavik in Islanda, è l’operazione NATO Northern Ligtning. Per la prima volta caccia di quinta generazione sono impiegati in una missione di Air Policing, dando all’Italia il privilegio di essere il primo paese dell’Alleanza ad utilizzare in un’operazione dell'Alleanza atlantica il velivolo F-35. Sono infatti sei i caccia F-35, provenienti dal 32° Stormo di Amendola, che hanno il compito di preservare l’integrità dello spazio aereo, rafforzando l’attività di sorveglianza dei cieli dell’Islanda che non possiede capacità e strutture per la difesa aerea autonoma. Gli assetti dell’Aeronautica militare pertanto assicurano la sorveglianza dello spazio aereo islandese, conducendo, nel frattempo, attività addestrativa congiunta con il personale della Icelandic Coast Guard.