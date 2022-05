Cambiasso e Zanetti inaugurano il campo «Postiglione» a Lagonegro

POTENZA - Finalmente Lagonegro ha il suo campo da padel. È stato inaugurato stamattina al termine di una cerimonia emozionante, la struttura all’aperto che è stata intitolata a Nino Postiglione, pioniere lucano delle radio libere. Presente all’inaugurazione il figlio ed editore Giuseppe, il quale ha ricordato il grande lavoro svolto dal padre per la crescita della radiofonia regionale e non solo. A tagliare il nastro i campioni del «triplete» dell'Inter Xavier Zanetti ed Esteban Cambiasso, uomini vicino alle cause sociali mediante il megafono dello sport. Al loro fianco il Presidente della Basilicata Vito Bardi e l’editore Giuseppe Postiglione.

Nei loro interventi, autorità e campioni hanno sottolineato l’importanza dell’attività sportiva e della crescita territoriale attraverso strutture come queste, con un pizzico di orgoglio mostrato dal giovane Luigi Piro per aver realizzato nella sua Lagonegro un progetto nato come idea a Roma, dove al momento studia. Flash ed autografi ai campioni dell'Inter, provenienti anche da Campania e Calabria, che in queste ore stanno partecipando all’evento di beneficenza denominato «il Pranzo con i campioni», iniziativa della pro loco di Lagonegro per raccogliere fondi da destinare alla locale Caritas.