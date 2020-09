PIEMONTE - Cuneo, nubifragio a Saluzzo: chiuso pronto soccorso VIDEO

MALTEMPO PIEMONTE - Violento nubifragio oggi pomeriggio in provincia di Cuneo. Danni e disagi nella città di Saluzzo, dove è stato allagato il Pronto soccorso dell'Ospedale Civile. La direzione sanitaria ha disposto la chiusura e il dirottamento sul Santissima Annunziata di Savigliano di tutti i pazienti. I lavori di pulizia sono già in corso e l'Asl è all'opera con l'obiettivo di riaprire domani mattina. Danni anche all'ufficio postale di via Peano, dove già la scorsa settimana si erano registrate problemi alla copertura.