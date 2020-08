PIEMONTE - Nubifragio a Torino con raffiche di vento VIDEO

PIEMONTE - Un nubifragio si è abbattuto oggi sul centro storico di Torino e in altre zone della città. La pioggia è stata accompagnata da forti raffiche di vento. Non c'è, al momento, notizia di allagamenti, almeno per quel riguarda il centro cittadino. Il forte temporale è stato meno intenso e più breve rispetto a quello del 17 agosto scorso quando in un’ora la stazione meteo di Arpa in via della Consolata aveva registrato 78 mm di pioggia.