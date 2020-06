Bari, l'età e il Covid 19 non sono un limite: così 3 nonni preparano l'esame di terza media

BARI - Ne l'età ne la pandemia hanno ostacolato la volontà di tre nonni della provincia di Bari, Nicola, Chella e Imma che stanno per coronare il loro sogno: prendere il diploma di scuola media. Ad incoraggiarli nella loro impresa è il governatore Michele Emiliano che in un video su Facebook fa loro gli auguri.

I tre anziani sono iscritti al 'Centro Aperto Polivalente per Anziani' di Gioia del Colle e nelle prossime settimane svolgeranno l'esame di scuola media, alla stregua dei loro "eventuali" nipotini di 12-13 anni. Una storia esemplare, che il governatore Emiliano ha voluto raccontare in diretta sui social, sostenendo moralmente i tre partecipanti al progetto 'A scuola... Media 80'.