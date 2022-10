Foggia, parla il Procuratore Vaccaro: «Serve la cultura per contrastare l'illegalità»

«Serve la cultura per contrastare l'illegalità»: è il succo dell'intervento del Procuratore Vaccaro questa mattina a Foggia, nell'ambito di un'iniziativa del DEMET – Dipartimento di Economia, Management e Territorio dell'Università di Foggia, teatro di tavoli tecnici e confronti su tutti i temi del Piano Strategico: Benessere Organizzativo, Cultura e Legalita’, Orientamento e Placement, Terza Missione, Edilizia e Programmazione, Chirurgia Robotica e Simulazione in Ambito Chirurgico, Sanita’ e Salute a Misura di Anziano, Didattica, Ricerca e Internazionalizzazione.

«Per noi si tratta di un momento molto importante – ha sottolineato il Rettore dell’Università di Foggia Pierpaolo Limone – la programmazione strategica è fondamentale per l’Ateneo e ogni tema va discusso e approfondito nel migliore dei modi. Questi sono i giorni in cui sceglieremo in che direzione andare nei prossimi anni e risultava impossibile non coinvolgere attivamente tutte le componenti del mondo accademico ma anche e soprattutto i principali attori del territorio. Ai nostri tavoli siederanno infatti studenti, docenti, rappresentanti del personale tecnico amministrativo di Unifg assieme a sindaci, rappresentanti della città, figure di spicco dell’imprenditoria e delle forze dell’ordine. Abbiamo il dovere di lavorare tutti assieme e nel migliore dei modi per la nostra terra».