FOGGIA, 13 APR - «Noi dobbiamo provare a costruire le condizioni per cui chi lavora sui nostri territori abbia un luogo in cui poter vivere dignitosamente e verso i quali si possano applicare regole, leggi e contratti nazionali per garantire anche una vivibilità attraverso uno stipendio adeguato al lavoro che svolgono e insieme a questo costruire condizioni di sostegno sociale e integrazione insieme ai cittadini dei nostri territori». Lo ha detto il segretario generale della Cgil Puglia, Pino Gesmundo a margine della conferenza stampa organizzata con la Flai Cgil sull'ex pista di Borgo Mezzanone (Foggia) inserita tra i target della misura del Pnrr pensata per il superamento degli insediamenti abusivi dei braccianti agricoli.



I fondi europei per Gesmundo devono essere «la svolta per Borgo Mezzanone». «Dobbiamo ragionare rispetto al superamento degli insediamenti illegali di questi ghetti che sono la vergogna del nostro territorio, dobbiamo provare a ragionare rispetto a un’integrazione vera di questi lavoratori nel tessuto sociale dei nostri territori». «Non si tratta di aggiustare Borgo Mezzanone ma di superarlo», ha proseguito, convinto che sia necessario «ragionare in termini di politiche sociali, di politiche occupazionali e di trasparenza nell’intermediazione del lavoro e bisogna ragionare in termini di trasporto legale, non quello che registriamo tutti i giorni in questi territori dove poi avvengono incidenti mortali che certifichiamo e del quale tutti quanti ci rammarichiamo». «Il tema vero è davvero il superamento di questa vergogna», ha concluso.

Nel pomeriggio di oggi, presso «Casa Sankara-Centro Stefano Fumarulo», sulla Statale 16 che collega Foggia a San Severo, saranno illustrati i dati del dossier statistico sull’immigrazione curato dal Centro Studi e Ricerche Idos, con un focus su quella che è la realtà della Puglia e della provincia di Foggia.