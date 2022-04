LUCERA - Acqua, Fuoco, Terra e Aria sono i quattro elementi della vita. Per Fabio Ziccardi, l'hair stylist più creativo del mondo, le fondamenta della natura diventano oggetto di ispirazione per un polittico fatto di capelli. Acconciature che tra le mani del quarantaduenne parrucchiere di Lucera si trasformano in una installazione vivente. Il suo titolo è Elements Collection, che costituisce «la mia personale visione d'avanguardia» spiega Ziccardi.

Ogni look della Elements Collection è frutto di un processo di alta precisione, che lavora con capelli naturali e non sintetici. Mescolati con lo spray fissativo creano un effetto cristallizzato. Questa è l'ispirazione per le forme dei quattro costituenti dell'esistenza. La loro scelta parte dall'intuizione dell'artigiano lucerino, il quale, all'interno di un video-backstage (che qui pubblichiamo a firma di Michele Creta) spiega il processo della sua creazione: «L'acqua è l'oro blu e, quindi, questo look si ispira ai fiumi che sfociano nel mare, da qui le sfumature del bianco e della schiuma azzurra. Il fuoco simboleggia energia e passione. Parte dagli inferi della terra per poi esplodere in un magma di colori. Terra significa le nostre radici e questa acconciatura accoglie gli stessi colori che la natura ci offre. L'aria è volume, ma non ha colore. Per rappresentarne la purezza, utilizziamo il bianco infuso nelle sue trasparenze».

La «collezione degli elementi» di Ziccardi non è passata inosservata alla rivista internazionale Estetica, tra le più importanti del settore hairdressing. Il magazine ha dato lustro all'intuizione del vincitore del «Best Creativity Award allo Style Master International Contest» che nel 2015 lo ha incoronato a Roma come l'hair stylist più bravo d’Italia e più creativo del mondo. E' questo dei riconoscimenti ottenuti nella sua carriera da Ziccardi che, ora, apre una nuova frontiera nel mondo dello stile: l'installazione fatta di capelli, per spiegare l'origine della vita.