Amministrative 2021, a Cerignola Metta pronto a ricandidarsi

Bari - L'avvocato Franco Metta pronto a rimettersi in gioco, «con tutto il cuore» spiega ospite nella redazione barese della Gazzetta del Mezzogiorno. In vista del rinnovo dell'amministrazione comunale di Cerignola (attualmente affidata alla gestione commissariale), Metta ci scherza su: «Dopo quattro anni, tante motivazioni avrebbero consigliato un meritato riposo». L'avvocato viceversa ha deciso di tornare in campo per la sua comunità che, dice, «deve tornare a credere in se stessa». Edilizia, agricoltura, sviluppo. Sono tante le sfide che attendono Cerignola. Franco Metta ci crede.