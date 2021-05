Foggia, dopo lo sbarco in Italia corona il suo sogno d'amore: le nozze di Regina e Daniel

FOGGIA - Grande commozione questa mattina per il matrimonio di due nigeriani Daniel e Regina nella chiesa di Gesù e Maria alle 11.30 a Foggia. La donna ha suggellato il suo sogno d'amore dopo anni di sofferenza: è arrivata in Italia all'età di 13 anni con un'infanzia difficile alle spalle, dopo aver perso i genitori in tenera età. A celebrare le nozze in pompa magna padre Gianni. La sposa è stata accompagnata all'altare dall'ispettore della questura di Foggia, Antonio D' Amore, emozionato per l'evento.