Puglia, freddo e nevicate a bassa quota: nuova allerta gialla di 30 ore. Faeto è imbiancata

FOGGIA - Con il netto calo delle temperature figlio dell'aria gelida artico-continentale proveniente dalla Russia, è arrivata la neve in diversi comuni della Puglia, in particolare in provincia di Foggia. Faeto è completamente sepolta da una coltre bianca, ma non si registrano danni.

Secondo quanto riferisce il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile, "si prevedono nevicate al di sopra dei 400-600 metri, fino ai 200-400 metri con locali sconfinamenti a quote inferiori con apporti al suolo deboli". Per questo, è stata diramata una nuova allerta meteo, già partita dalle ore 14 di oggi e in vigore fino alle 20 di domani, stavolta su tutto il territorio regionale, per rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico.