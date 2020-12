Orta Nova, in casa cocaina e disturbatori di frequenze: arrestato 49enne

FOGGIA - Nascondeva in casa cocaina e disturbatori di frequenze telefoniche. E’ quanto accertato dalla Guardia di Finanza che ha arrestato un 49enne di Orta Nova (Foggia) con precedenti penali in materia di stupefacenti. L’uomo, che era agli arresti domiciliari, è stato invece sorpreso fuori casa a Orta Nova durante un controllo del territorio. I finanzieri hanno quindi perquisito l’abitazione con l’ausilio di un pastore tedesco antidroga e hanno trovato oltre 40 dosi di cocaina, un disturbatore di frequenze telefoniche, materiali per la preparazione delle dosi e contanti per circa 6mila euro, considerati provento di spaccio. Sono stati trovati anche 425 pacchetti di sigarette di contrabbando e recuperate 4 auto rubate, oltre a numerosi pezzi di ricambio di provenienza illecita, tutto nella disponibilità dell’indagato.