Foggia, al Policlinico Riuniti non ci sono più posti per i casi Covid

FOGGIA - Immagini shockanti quelle che arrivano dal Policlinico Riuniti di Foggia dove non ci sono più posti per i casi da Coronavirus. Come mostra il video si vedono una serie di ambulanze ferme in fila fuori dal nosocomio, in attesa di avere notizie su che fine faranno i passeggeri trasportati in ospedale. Lo spaesamento del personale del 118 bardato nelle tute protettive è evidente. L’attesa durerà tutta la notte probabilmente. (Video Massimo Levantaci)