Scoperto terreno con 7mila piante di marijuana: 4 arresti nel Foggiano

Una coltivazione con 7.000 piante di marijuana del peso complessivo di 570 chili, che avrebbe fruttato più di 600mila euro, è stata scoperta nei giorni scorsi dalla polizia in una contrada ai confini del territorio di San Severo e San Marco in Lamis, nel Foggiano. Quattro persone sono state arrestate l’accusa di detenzione, coltivazione e produzione di sostanza stupefacente. Si tratta di quattro giovani di San Marco in Lamis: un 40enne, un 37enne e due 26enni. Gli indagati sono stati sorpresi mentre effettuavano le cosiddette operazioni di 'cimatura', ovvero quelle riguardanti la lavorazione della pianta in prodotto finito e pronto per essere confezionato. Nel corso di una perquisizione è stato trovato anche materiale per il confezionamento e l'imballaggio dello stupefacente.