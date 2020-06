San Severo, in casa una serra di marijuana: arrestato 43enne

La polizia di Foggia ha effettuato un controllo in una contrada a San Severo (Fg), e ha trovato il proprietario, G.L., un sanseverese 43enne con precedenti, che aveva adibito una parte della casa a deposito, in cui aveva costruito una serra artigianale, completamente chiusa da una struttura in legno, ricoperta da fogli isolanti e termo-riflettenti. La serra era provvista di un impianto di termoventilazione composto da 4 lampade termo-riflettenti con lampade ad incandescenza, un ventilatore a piantana, tutto collegato alla rete elettrica tramite un impianto elettrico casalingo, ed era adibita alla coltivazione di piante di marijuana alte circa 30 cm, per un numero complessivo di 143 vasi. Tutto è stato sequestrato, compresi i 760 grammi di infiorescenze. L'uomo è stato arrestato per coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti ai fini di vendita o cessione. Dopo la convalida dell'arresto gli è stata applicata la misura dell'obbligo di firma.