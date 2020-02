Cerignola, Range Rover e Jaguar rubate al Nord in casolare: due arresti

Una centrale di smistamento di auto di lusso rubate in altre regioni, soprattutto al Nord, è stata scoperta dai Carabinieri che hanno arrestato due persone. Tutto è iniziato dal rinvenimento, in un capannone abbandonato in località Borgo Mezzanone, di due due Range Rover sport rubati pochi giorni prima a Brescia e Desenzano del Garda. I militari non sono intervenuti e si sono appostati certi che di lì a poco qualcun sarebbe intervenuto per movimentare quelle auto.

I sospetti si sono rivelati fondati quando sono sopraggiunte due auto, una Jaguar F-Space (risultata rubata il giorno stesso a Campobasso) e una Panda: il conducente della prima, dopo aver parcheggiato la Jaguard all'interno del capannone insieme alle altre due, è salito sulla banda e si sono allontanati. A questo punto i Carabinieri sono intervenuti e hanno bloccato l'auto: i due occupanti sono fuggiti a piedi ma sono stati bloccati dopo un breve inseguimento.

I due, un 38enne di Cerignola e un 31enne di Andria, sono stati arrestati e il gip ha confermato per loro la custodia in carcere. I tre mezzi rubati, invece, sono stati restituiti ai proprietari.