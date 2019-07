Vieste, Levante al Battiti Live: «Non abbassate la guardia»

«Non abbassate mai la guardia, rimanete svegli»: così Claudia Lagona, meglio nota come Levante, ha concluso ieri sera la sua esibizione sul palco della prima tappa del Radio Norba Battiti Live, a Vieste (Fg). La cantante, che sta per portare in giro in tutta Italia il nuovo tour (farà tappa anche a Barletta), in attesa dell'uscita del nuovo album, Magmamemoria, ha cantato - tra le altre - anche il brano «Andrà tutto bene», in cui cita alcuni problemi del mondo attuale e allude ad alcuni casi di cronaca nazionale, uno su tutti quello di Stefano Cucchi. Nel cast della prima tappa, condotta come lo scorso anno da Alan Palmieri, Elisabetta Gregoraci e la giovane Mariasole Pollio, ci sono stati anche Il Volo, Mahmood, Takagi & Ketra, Giusy Ferreri, Fred De Palma e Ana Mena, Gabry Ponte, Irama, Guè Pequeno, Luché, Gigi D'Alessio, Boomdabash, Elodie, Mondomarcio. Prossimo appuntamento domenica 7 luglio a Brindisi.

Video Instagram @instadanielgram_