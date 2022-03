«Alice» a Lecce: emozioni e bandiera dell'Ucraina. VIDEO

LECCE - «Standing ovation» e «occhi lucidi» al Politeama Greco, Teatro di tradizione di Lecce, per il musical della compagnia ucraina «Circus Theatre Elysium» dal titolo «Alice in Wonderland e le geometrie del sogno».



I trenta atleti, acrobati e ballerini professionisti, ieri sera, hanno salutato l'elegante sala del Politeama, «sold out» da giorni, con la bandiera giallo-blu dell'Ucraina. Un momento «intimo» e allo tempo simbolico vissuto alla fine dello spettacolo nel segno del coraggio dell'arte e del desiderio di pace nella loro Patria martoriata dalla guerra con la Russia.



Il Politeama Greco ha accolto gli artisti, per questa prima tappa in Puglia, con la bandiera ucraina esposta al botteghino e sul manifesto. Alcuni di loro non senza emozione si sono concessi anche qualche «selfie».



«Sono prontissima a ospitare un altro spettacolo di questa fantastica compagnia nella prossima stagione teatrale», ha detto Sonia Greco, «anima» e direttrice artistica del Politeama.



Il «Circus Theatre Elysium» è un progetto di nuova arte circense fondato da Oleg Apelfed, portato avanti anche da Maria Remneva, direttrice del Circo Nazionale dell’Ucraina. Lo spettacolo,

che sta riscuotendo un grande successo internazionale, stasera alle 21 e domani alle 18.30 sarà d scena al Teatro Team di Bari (infotel 080/5210877-5241504, www.teatroteam.it).

Il video è pubblicato per gentile concessione del Politeama Greco di Lecce.