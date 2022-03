Calcio, Picerno sfida il Campobasso per salire sul treno dei playoff

PICERNO - Domani uno scontro diretto col Campobasso, per tentare di agganciare il treno per i playoff. La squadra di mister Colucci recupera la sfida non giocata lo scorso 5 marzo a causa della neve. Dopo lo stop interno di domenica scorsa contro l'Avellino, il tecnico lucano presenta il match di domani in programma alle ore 18.