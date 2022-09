Ceglie Messapica, 3 gattini intrappolati in un tubo di scolo miagolavano disperati: salvati dai Vigili del Fuoco

Intorno alle 20.30 circa di ieri, 28 settembre, una squadra di Vigili del Fuoco di Ostuni è intervenuta a Ceglie Messapica in via Genova per il salvataggio di tre gattini rimasti intrappolati all'interno di un tubo di scolo. Una volta recuperati si è provveduto prima a controllare se respirassero in maniera autonoma, e poi ad asciugarli e metterli in sicurezza anche tramite l'ausilio della Polizia Locale.