Oria, furgone in retromarcia senza freni: tragedia sfiorata

Brindisi - Tragedia sfiorata nel centro di Oria. Un furgone, parcheggiato poco prima di una lunga discesa nella piazza principale (probabilmente senza l'attivazione del freno a mano o per un guasto allo stesso), ha percorso una trentina di metri all'indietro senza controllo, schiantandosi contro una delle vetture parcheggiate nella zona e sfiorandone altre. Fortunatamente, nell'auto accartocciata non si trovavano persone ed altre vetture non si sono trovate in quel tratto. Il furgone, usato per le consegne a bar e locali della zona, solo per caso non ha travolto passanti sebbene la zona sia molto trafficata essendo a ridosso di piazza Manfredi. Danni anche per altre tre vetture ma, miracolosamente, nessun ferito. Per questo, ad Oria indicano l'episodio come il miracolo di Sant'Antonio, festeggiato proprio in questi giorni. La signora che si trovava nell'auto rossa è rimasta sotto choc, tanto da chiamare un'ambulanza