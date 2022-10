Corato, uomo accoltellato al collo la scorsa notte: arrestato presunto responsabile

CORATO - I carabinieri di Molfetta e di Corato hanno tratto in arresto un 38enne del posto, di origini marocchine, ritenuto responsabile del reato di tentato omicidio. Sarebbe stato lui infatti ad accoltellare l'uomo che ieri è stato portato in ospedale con una profonda ferita al collo dopo una lite, per futili motivi, avvenuta nella notte a Corato. Il presunto responsabile per il momento si trova in carcere a Trani.