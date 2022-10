Corato, accoltellato un 50enne dopo una lite scoppiata all'alba

CORATO - Un uomo di 50 anni è stato accoltellato questa mattina intorno alle 4 a Corato, probabilmente dopo una lite che dalle parole è sfociata nei fatti di sangue. La vittima sarebbe stata aggredita da due uomini, in corso Garibaldi angolo via De Gasperi, lì dove sono ancora presenti e visibili le tracce di sangue sul marciapiede. Non è chiaro se i tre si conoscessero già. Il ferito è stato subito trasportato in codice rosso all'ospedale di Andria. Sul posto i Carabinieri della stazione di Corato, ai quali sono affidate le indagini.