È partito il conto alla rovescia per le Frecce Tricolori a Giovinazzo

BARI - Si avvicina il giorno dell’esibizione delle Frecce Tricolori anche a Giovinazzo. Per l’occasione l’Aeronautica Militare ha portato in Piazza Vittorio Emanuele uno dei velivoli che è tra i mezzi che la Pattuglia Acrobatica usa per i suoi show. L’aereo, un Aermacchi – MB339, sarà in mostra nel centro cittadino in attesa dell’esibizione che avverrà il 7 maggio nei cieli di Giovinazzo e Molfetta. Ecco un piccolo assaggio delle ultime acrobazie che i piloti delle Frecce hanno regalato ai giovinazzesi: un video amarcord per ricordarci quanto è bello tenere il naso all'insù per ammirare la normalità di uno spettacolo tradizionale.

L’atteso Air Show, organizzato dall’Aeroclub di Bari, i Comuni di Giovinazzo e Molfetta e dall’Aeronautica Militare, rimandato per ben due volte a causa della crisi pandemica, si inserisce nel quadro del programma delle manifestazioni aeree della Pattuglia Acrobatica Nazionale e rimarca il solido legame tra l’Arma azzurra e il territorio pugliese.

IL PROGRAMMA

L’esibizione in volo avrà inizio alle ore 16.00 del 7 Maggio e sarà aperta dal sorvolo dei velivoli di addestramento in dotazione all’Aero Club di Bari. A seguire una dimostrazione di soccorso in mare di un elicottero HH-139 dell’84° Centro SAR (Search and Rescue) di Gioia del Colle, dipendente dal 15° Stormo di Cervia. La manifestazione proseguirà con una simulazione di una operazione per contrastare i traffici illeciti messa in campo dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari. A seguire, si potrà ammirare il sorvolo di alcuni velivoli Eurofighter 2000 del 36° Stormo di Gioia del Colle (BA).

Il culmine del “Giovinazzo-Molfetta Air Show” sarà rappresentato dall’esibizione finale della Pattuglia Acrobatica Nazionale - Frecce Tricolori. A dirigere le manovre acrobatiche, il Comandante T. Col. Stefano VIT.

Dal 6 all’8 maggio sarà allestita nella Villa Comunale di Molfetta un’area espositiva/informativa/ editoriale con simulatore di volo F2000, un cockpit del velivolo MB 339 e stand informativi/promozionali dell’Aeronautica Militare.