Cc setacciano Putignano: 2 arresti, sequestrati armi e 1kg di eroina

I carabinieri di Bari hanno tratto in arresto due persone a Putignano (Ba) con l’accusa di detenzione illegale di armi e munizioni, nonché sequestrato a carico di ignoti due pistole, un ingente quantitativo di droga, materiale per travestirsi e un’auto rubata.

Alle prime luci dell’alba i militari hanno effettuato perquisizioni all’interno del quartiere di San Pietro Piturno di Putignano. Hanno cercato anche nei numerosi box auto in stato di abbandono che si trovano nei seminterrati degli edifici, spesso utilizzati per nascondere refurtiva, e lì hanno trovato un “kit” completo per compiere furti e rapine, ovvero un borsone con all’interno un dispositivo jammer, utilizzato per disturbare le frequenze radio, 4 tute da meccanico, un passamontagna, 6 calze, numerosi guanti in plastica, 4 ricetrasmittenti e un paio di occhiali in plexiglass.

Nel box limitrofo hanno scovato un'auto risultata rubata a Putignano nel mese di gennaio, mentre in un altro garage sono stati trovati due pistole cal. 8 modificate, 50 cartucce, 1 kg di eroina, 100 grammi di cocaina ed un giubbotto antiproiettile.

A finire in manette sono stati G.C., di 43 anni, residente a Putignano, il quale nascondeva in casa una pistola cal. 9 con matricola abrasa, quasi 300 cartucce di vario calibro e un passamontagna, e L.C:, di 33 anni, residente a Bari, sorpreso in possesso di una pistola beretta cal. 7,65, con matricola abrasa e 5 cartucce.