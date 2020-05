Puglia e Basilicata, maltempo da brividi: prima la shelf cloud e poi la maxi grandinata

BARI - Una forte ondata di maltempo si sta abbattendo in queste ore in Puglia e Basilicata provocando non pochi disagi. Impressionanti sono le immagini che arrivano dal web. Oggi pomeriggio dalla provincia di Bari a quella di Potenza, sono moltissime le città colpite da violenti temporali e grandinate. Come mostra il video pubblicato su Facebook a Casamassima si è verificato un fenomeno davvero incredibile: una shelf cloud (nube a mensola) ha raggiunto il paese mietendo paura e apprensione. Questi tipi di fenomeni determinano forti piogge, raffiche di vento improvvise e sopratutto violenti temporali con grandine. Grandine che si è poi abbattuta anche a Lavello, in Basilicata, dove le strade in pochi minuti si sono allagate.