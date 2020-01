Bari, pescatori ingegnosi: arricciano polpi in lavatrice «artigianale» in riva al mare

BARI - I polpi da oggi si possono lavare, anzi arricciare, comodamente in lavatrice: ecco la simpatica e ingegnosa trovata di un gruppo di pescatori baresi che in riva al mare, dopo aver fatto incetta di pesce, si dedicano al lavaggio del pescato del giorno avvalendosi di un vecchio oblò di una lavatrice. «Guardate le palline come saltano - ironizzano cantando i pescatori - ora gli facciamo pure la centrifuga». Un video, ormai diventato virale, che sta facendo il giro del web rimbalzando di chat in chat. Che non sia l'inizio di una nuova moda?