«Io posso»: il piemontese Spano trionfa al 2° Torneo nazionale di Calimera

Il classe 1966 piemontese Luca Spano, promessa del calcio con una carriera avviata verso la serie B, che a 22 anni a causa di lavori non segnalati sulla strada percorsa dalla sua auto, precipitò in un fosso e fu costretto su una sedia a rotelle, è il vincitore del secondo torneo nazionale di basket in carrozzina «Io Posso», tenutosi a Calimera.

Partito lo scorso giovedì 10 marzo, con un punteggio agonistico 3.11 e dotato di un montepremi di 1500 euro, ha visto protagonisti 26 atleti provenienti da tutta Italia, undici dei quali nella top 30 dell’attuale classifica verso italiana. Tra questi, la testa di serie numero 2 Luca Spano, in difesa dei colori della bolognese Country Club Ssd Arl Castenaso, che ha battuto in finale la pedina della bresciana Gussago Edgar Andres Scalvini Lozano. Il risultato è stato un netto 6-3 6-2, nonostante il livello tecnico simile dei due contendenti. Partita a senso unico con Spano (94 dell'internazionale Itf) che ha sbagliato pochissimo e ha sfruttato uno Scalvini (139 Itf) più falloso del solito.

Luca Spano, da 19 anni atleta del basket in carrozzina con la quale è arrivato a toccare il 48° posto mondiale, a Calimera è stato protagonista anche del doppio, onorando la testa di serie numero uno del torneo al fianco dell'altro big Diego Amadori, dell'Osha Como, giunto sul «rosso» salentino come numero uno del tabellone. Di 6-1/2-6/10-8 il risultato di un match altalenante imposto alla fine sulla coppia Marco Pincella (Country Club Racket World diVillanova)-Bruno Carlucci (del Ct Albinea). Il secondo torneo nazionale di tennis in carrozzina «Io Posso» è tornato nel Salento a distanza di due anni, sempre organizzato dal Circolo Tennis Calimera e «2HE-Io Posso». La kermesse è inserite nel calendario nazionale della FederTennisCarrozzina e valevole per il conseguimento di punteggio per la definizione della classifica nazionale.