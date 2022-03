«Fuoco», sonorità wave ed elettroniche nel singolo d'esordio del salentino Nicola Pignatelli

Elettronica, kraut rock e new wave. Questa la miscela nascosta all’interno del singolo d’esordio di "Fuoco", primo progetto solista dell’artista leccese Nicola Pignatelli, uscito su Spotify e su tutti gli stores digitali il 1 marzo per l’etichetta pugliese NOS Records e con distribuzione esclusiva affidata a Believe Digital. L'autore e musicista leccese, impegnato nella scena indipendente salentina dalla fine degli anni Ottanta, è protagonista anche del videoclip ufficiale realizzato dal videomaker Ivan Gentile, insieme alla giovanissima Domitilla Mercante.

“Fuoco” anticipa, come primo singolo, l’atteso album d’esordio di Pignatelli, “Area omogenea”, che sarà fuori per l’autunno 2022

e che si avvale della preziosa co-produzione di Marco Ancona, storico nome dell’alternative rock pugliese (Bludinvidia, Fonokit,

Marco Ancona & Amerigo Verardi) e dal 2021 impegnato anche come discografico alla guida della giovane etichetta indipendente

NOS Records, insieme a Mimmo Pesare (autore del progetto Ninotchka) e a Carlo Chicco (RKO Radio).

La musica di Nicola Pignatelli è intrisa di densi aromi wave ed electro, che combinati in maniera insolita e soprattutto sostenuti

da testi singolari ai quali è dedicata grande attenzione, danno vita a intense cavalcate sonore dai toni chiaroscuri.