«Passapaura», l'inno della salentina Greta Portacci a non arrendersi

Si chiama Passapaura il nuovo singolo della cantautrice salentina Greta Portacci, prodotto da AlbicoccaStudio con distribuzione Artist First. Un gioco di parole, un invito ad andare sempre avanti a testa alta per la propria strada nonostante le cadute, a vivere e prendere il meglio di ogni occasione senza condizionamenti e soprattutto senza paura. Tra sonorità che richiamano gli anni '80 e incisi caratterizzati da atmosfere più rock, Passapaura ha una melodia di grande impatto che colpisce al primo ascolto e vuole far ballare ma anche emozionare.

Il brano è scritto e composto da Greta insieme a Nicco Verrienti e Giulia Capone. Arrangiato e prodotto da AlbicoccaStudio, chitarre di Matteo Tornesello, mix e master di Francesco LOX Lo Cascio. Copertina disegnata da Erika Coppola con le grafiche di Luana Giannini. Videoclip diretto da Giorgio Gabe, makeup artist Maria Elena Giordano, abiti Donne Salentine.