«Estate in Salento», il nuovo video dei Tarantola porta l'energia del Sud fino a Londra

Esce domani venerdì 9 luglio “Estate in Salento”, il nuovo videoclip dei Tarantola, che vi mostriamo oggi in anteprima. Mauro Lacandia, fondatore della band, attualmente vive e lavora a Londra, ma è un salentino doc. In passato ha spesso frequentato la Salina dei Monaci, uno dei luoghi più suggestivi ed emozionanti del Salento, separata da un lembo di spiaggia dal mare, circondata da dune sabbiose e macchia mediterranea, e che accoglie, in un panorama mozzafiato, una flora ed una fauna uniche.

Ed è proprio dal ricordo di questi luoghi che nasce il video di Estate in Salento, che rappresenta i sentimenti di un salentino che sogna di ritornare nella sua terra natia dopo una lunga assenza dovuta alla pandemia. Un video pieno di energia che cresce in maniera progressiva fino a sfociare in pura emozione e gioia per essere di nuovo a casa.

La clip è girata interamente a Camber Sands, spiaggia dell’Inghilterra che ricorda, per i suoi colori, la Salina dei Monaci, luogo caro a Lacandia, dove è nata la sua grande passione per musica reggae influenzato da artisti come i Sud Sound System, Treble Lu Professore e Alborosie. Il videoclip vede la partecipazione di Anna Marchesani, fotografa pugliese che vive a Londra, e che nel video si esibisce in una pizzica per rendere omaggio alla sua terra. Durante le riprese diversi passanti si sono fermati ad osservare mentre altri non hanno resistito al richiamo contagioso della musica e si sono messi a ballare con la band, come si vede nella parte finale del video. Anche se lontani centinaia di chilometri, i Tarantola, portano sempre nel loro cuore il ricordo indelebile del Salento.

Tarantola sono: Mauro Lacandia (Italia, Salento), cantante, autore e produttore dei brani / Bruno Pinto (Brasile), basso / Erica Macchi (Italia, Pisa), cori e arrangiamenti / Athena Sofianou (Atene), cori e arrangiamento / Mirko Piconese (Italia, Brindisi), chitarra classica / Treble Lu Professore (Italia, Salento), supervisione produzione. Nei live completano la formazione: Alessandro Gugel alla chitarra elettrica, Francesco Azzariti alla batteria e Lorenzo Rossetti altro chitarrista.