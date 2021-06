«Rebirth», fuori il primo singolo del nuovo disco del pugliese Savino, dove il jazz incontra influenze rock

È uscito “Rebirth”, primo singolo del nuovo album del chitarrista pugliese Fabrizio Savino, intitolato “The rising sun” disponibile dal 10 luglio per Inner Urge Records, realtà pugliese attiva dal 2019 con l’obiettivo di unire servizi di booking e management all’attività di produzione e promozione di artisti italiani e internazionali. Inner Urge nel 2019 ha organizzato il secondo tour in Sudafrica di Savino, e ha messo in piedi tour e masterclass in Italia, Francia, un tour in USA rinviato a causa della pandemia. L'album del pugliese sarà il primo progetto come etichetta discografica. Dopo il successo di Gemini, il suo ultimo album pubblicato nel 2016 (A.MA Records), che ha vinto numerosi premi ed è stato recensito in tutta Europa e trasmesso dalle più importanti radio del mondo (Francia, Norvegia, Germania, Italia, Grecia, Spagna, Finlandia, U.S.A., Canada, Giappone), Savino con “The rising sun” esplora più sonorità influenzando il suono modern jazz che lo contraddistingue con le sue origini rock da Frank Zappa a Jimi Hendrix. "The rising sun" è un percorso musicale che raccoglie due standard jazz e otto composizioni originali, un passo importante per il chitarrista che rivive tutte le influenze ed esperienze musicali che lo hanno formato a partire dalla musica classica di Prokofiev, Mozart e Stravinsky fino ad arrivare a Miles Davis e a tutti i grandi musicisti della scena jazz che lo hanno segnato. A completare il trio ci sono Luca Alemanno al contrabbasso e Sebastian Merk alla batteria.

Inner Urge parallelamente sta avviando anche un progetto per far emergere i giovani talenti. A febbraio 2021 si è svolta una masterclass sul “booking” di concerti tenuta da un musicista olandese residente a NY e in primavera una sulla produzione musicale tenuta dal Maestro Antonello D’Urso (chitarrista e sound engineer di Franco Battiato, Lucio Dalla, Angelo Branduardi e molti altri). Inner Urge è inoltre attenta al sociale e ha dato vita al progetto “Inner Urge for Humanity: La musica sostiene l’umanità”. La prima iniziativa del progetto è nata per sostenere la raccolta fondi della Protezione Civile Puglia per fronteggiare l’emergenza sanitaria che il nostro Paese ha affrontato negli ultimi mesi.

Fabrizio Savino è un chitarrista pugliese con all’attivo tre dischi da leader (“Metropolitan Prints”, “Aram” e “Gemini”) e sei dischi da sideman. Il suo ultimo disco, realizzato nel 2016, è stato nominato tra i “Best 100 European Jazz Albums” dall’influente rivista italiana Jazzit, “Album of the week” dal famoso programma Fahrenheit di Rai Radio Tre e disco dell’anno dal Sussidiario.net. Il chitarrista è stato recensito da diverse riviste e in un articolo su “All about jazz” Roberto Paviglianiti lo considera “uno dei migliori giovani chitarristi in circolazione stilisticamente ispirato da John Scofield”. Durante la sua carriera Savino ha condiviso il palco con grandi artisti internazionali: Vladimir Kostadinovic, Flavio Boltro, Simon Moullier, Cédric Hanriot, Antonello Salis e Tony Monaco. Il chitarrista pugliese ha suonato in alcuni importanti jazz club e festival internazionali come il Petrovac Jazz Fest (Montenegro), il Locus, il Locomotive Jazz Fest, il Tuscia in Jazz, l'Unisa Jazz Festival (Sudafrica) e la Thailand Jazz Conference (Thailandia).