«Rifiorire dentro», il brano della salentina Greta Portacci è un inno alla libertà di amare

È uscito giovedì 21 gennaio 'Rifiorire dentro', il nuovo singolo della cantautrice salentina ​Greta Portacci​. Un brano intimo, profondo e diretto, inno alla rinascita, all'identità e all'amore universale, una canzone che racconta l'esperienza della stessa Greta, che fa i contro col proprio passato, con la bambina che era e la donna che è oggi, libera e fiera di amare alla luce del sole. Il singolo è stato scritto dalla stessa Portacci insieme a Giulia Capone e Nicco Verrienti (che lo ha anche prodotto). Distribuito da Artist First, mixato da ​Francesco Lo Cascio e masterizzato da Carlo De Nuzzo. Vocai coach Tony Frassanito, copertina realizzata da Luana Giannini e regia dell'intenso videoclip firmata da ​Giorgio Gabe​.

Strofe energiche e serrate in cui Greta dà sfogo alle proprie emozioni ci trasportano improvvisamente verso ritornelli dai toni più intimi e toccanti, dove il timbro graffiato dell’artista si lascia avvolgere dalla classica magia degli archi e modernizzare dall’utilizzo dell’autotune creando un interessante contrasto.

Greta, nonostante la giovanissima età, vanta già un percorso ricco di esperienze artistiche tra concorsi e palchi in giro per l’Italia. Parallelamente alla strada da artista coltiva anche un percorso da autrice, ha infatti già firmato il singolo “​Shangai​” per ​Le Deva, e diverse sono le collaborazioni in uscita nei prossimi mesi.