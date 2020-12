«Aspettiamo che torni la luce»: il messaggio in musica per la ripartenza arriva da Taranto

La metafora dell’attesa per la ripartenza. È «Aspettiamo che torni la luce», il video di auguri nato da un’idea di Francesca Passantino e Giulia Gallo, regista ed interprete, con Debora Boccuni, Alex Palmieri e Marco Pezzella. «L’immagine della criticità dell’attuale momento storico - spiega Giulia Gallo, tarantina, classe 1994 - è rappresentata dalla staticità di un dj, una ballerina, un musicista ed un’attrice. Quattro di quelle categorie che, come altre, si sono dovute fermare e che in questo momento non possono far brillare gli occhi e il cuore di chi li guarda o li ascolta.

Il vinile non gira, la ballerina respira affannosamente, la chitarra non suona, l’attrice si limita ad un selftape. Un’attesa condivisa nell’aspettare il ritorno della luce sul palcoscenico, nelle sale concerti - prosegue la regista - di tornare alla vita che siamo abituati a vivere normalmente. Un video per tutti, perché l’arte appartiene a tutti. La pandemia ha fermato gran parte di questi mondi, ma non ha potuto fermare l’immaginazione, i ricordi, i desideri e i sogni. Dalle semplici luci di Natale, poche note musicali e la citazione di alcune parole della canzone Futura di Dalla, fanno tornare il sorriso e la speranza nel futuro; sono il simbolo di una luce che si accende per far brillare l’anima, riportando le emozioni che ognuno ha dentro di sé. Il rumore della puntina del giradischi sul vinile è come il racconto di una storia che ha un bel finale. E allora immaginiamo di poter tornare a ballare, a suonare e recitare su quel palcoscenico».

Giulia Gallo, bravissima attrice e modella, fa parte del cast del film Mollami di Matteo Gentiloni (Sky) e di numerosi spot pubblicitari e video musicali (Roadhouse-adv; videoclip di Gio Evan, Urban Stragers). Firma il suo primo testo teatrale 19/Circe nel 2019, vincitore del concorso per giovani drammaturghi under 35 «Luce sul proscenio» della fondazione romana Annita Favi. Il video, girato da Andrea Basile, runner Lorenzo D’Andria, nell’hub culturale Mercato Nuovo di Taranto, nel rispetto delle normative anti Covid-19, e pubblicato sui canali Facebook e Instagram, è un messaggio da e per il mondo dello spettacolo, «con l’augurio per tutti di non perdere la speranza»