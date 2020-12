«Je Crois C’est Ça L’amour»: il produttore Gabriel Grillotti canta con Asha Puthill

Un grande grande ritorno quello di Asha Puthli a dieci anni dal suo ultimo successo “Pant and fur duet with Syr Gabryel”, in radio e in tutti i digital store con “Je Crois C’est Ça L’amour” (etichetta Syr Gabryel Planet), singolo che rappresenta un inno all’amore. “Non dimentichiamoci che l’amore ha creato il mondo – afferma l’artista – ed è l’amore il motore dei pensieri positivi in una società dove ci si dimentica di amare”. Il singolo nasce da un’idea del produttore Gabriel Grillotti che in una notte nella sua residenza messicana di Tulum dà vita a questa canzone ricca di passione e calore. Conosciuta soprattutto per la sua partecipazione all'album Science Fiction del jazzista Ornette Coleman, la Puthli ha registrato dieci album da solista per etichette quali EmI, Sony e RCA e le sue canzoni Moonlight e The devil is loose rimasero tra i singoli più venduti nelle classifiche italiane.

Vanta la collaborazione con alcuni dei più importanti produttori musicali tra cui Del Newman (che ha lavorato tra gli altri con Elton John e Cat Stevens) e Teo Macero (produttore di Miles Davis e Vernon Reid). Asha é stata la prima cantante che nel 2006 a Cannes ha duettato con l’ologramma Syr Gabryel grazie al supporto creativo di Gabriel Grillotti e di Paul Hallman il grande realizzatore di effetti speciali per film come Independence day e Harry Potter. Il sodalizio artistico tra la Puthli e Grillotti dura ormai da oltre 20 anni e possiamo dire che questo nuovo progetto sia il riassunto dell’amore artistico che lega i due cantanti.