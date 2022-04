Pasqua di volley per Taranto: domani a Verona parte il sogno europeo

TARANTO - La pallavolo italiana gioca anche a Pasqua. E Taranto è una delle squadre «costrette» ad anticipare o posticipare il gusto calorico delle uova. Prima il dovere (anche piacere) agonistico. In questo caso per la Gioiella Prisma Taranto si tratta di un «affare» sportivo inedito: la caccia all'Europa. Comincerà infatti domani dall’AGSM Forum di Verona il cammino della formazione rossoblù nei playoff per il quinto posto, che consentiranno la qualificazione alla Challenge Cup 2022/23 di volley. La Lega Pallavolo Serie A ha ufficializzato il calendario del post season: nella domenica di Pasqua (ore 18) la squadra di coach Di Pinto affronterà gli scaligeri in terra veneta. Diretta su Volleyball World TV.

La compagine tarantina, dopo essere giunta decima al termine della stagione regolare, avrà la possibilità di giocarsi le sue chance per poter accedere alla Coppa Challenge. Qualche problema di formazione nei rossoblu che giungeranno, in terra scaligera, senza tre giocatori a causa di alcuni acciacchi fisici. Il tecnico Vincenzo Di Pinto dovrà fare di necessità virtù nella prima giornata del mini-torneo. Dopo aver ottenuto la salvezza, sulle ali dell'entusiasmo, Taranto si giocherà le sue carte per provare a centrare una prima storica qualificazione in Challenge Cup.

La compagine veronese, classificatasi nona al termine del campionato, allenata dal bulgaro Stoytchev - insieme a Taranto - è rimasta fuori per un soffio dai Play Off. La formazione veronese vuole sfruttare il post season per giocarsi le sue carte per l'accesso in Europa contro le compagini eliminate dai Quarti di Finale dei Playoff Scudetto. I gialloblu punteranno tutto su Rok Mozic: lo schiacciatore sloveno è una delle piacevoli sorprese della squadra veneta e, recentemente, ha rinnovato il contratto con il suo club attuale.

A presentare la sfida contro il Verona Volley è il capitano Marco Falaschi: «Iniziamo questo torneo per il quinto posto, che potrebbe permetterci la qualificazione alla Challenge Cup. Proveremo a fare del nostro meglio in questo filotto di impegni ravvicinati per concludere questa stagione che ci ha visto raggiungere l’obiettivo della salvezza matematica con un turno di anticipo. Affronteremo Verona, arrivata nona in classifica al termine della Regular Season: gli scaligeri sono una delle formazioni maggiormente accreditate alla vittoria dei Play Off. Hanno in Mozic il loro attaccante migliore: occorrerà limitarlo il più possibile per conquistare il successo» dice il palleggiatore rossoblù, confermato dal club del presidente Tonio Bongiovanni, assieme al centrale di Codogno Aimone Alletti, fresco di rinnovo biennale dopo la conferma dell'opposto Stefani. Saranno Veronica Papadopol (Romania) e Cesare Armandola di Voghera (Pavia) i direttori di gara dall’incontro.